Campania – In relazione alle notizie e alle immagini pervenute” all’Unità di Crisi della Regione Campania, e alle relative verifiche effettuate, “che testimoniano diffuse situazioni di assembramento davanti agli istituti scolastici, si invitano i sindaci a predisporre mirati servizi di controllo da parte delle Polizie Municipali, in particolare nelle fasi di ingresso e di uscita di alunni e studenti dagli istituti scolastici”. E’ quanto si legge in una nota diramata dall’Unità di Crisi regionale.

L’Unità di Crisi ricorda che occorre mantenere alta la guardia contro i contagi e che la situazione generale deve assolutamente invitare tutti al rispetto dei protocolli di sicurezza, e in generale ad osservare comportamenti prudenti e responsabili.