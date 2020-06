Torre Annunziata – Ecco il programma di manutenzione Verde pubblico:

SERVIZIO VERDE PUBBLICO: CRONOPROGRAMMA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

I SETTIMANA (03/06-05/06)

Mercoledì: via Caracciolo, via D’Angiò, Largo Marchese

Giovedì: quartiere San Rocco

Venerdì: aiuola via Terragneta, via Magenta, via Solferino, via Mortelleto

II SETTIMANA (08/06-12/06)

Lunedì: via Postiglione, via Piombiera, Via Ercole Ercoli

Martedì: via Bottaro e traversa interna, via Vigne S. Antonio

Mercoledì: via Andolfi, via Settetermini/Penniniello – zona Leroy Merlin

Giovedì: via Castriota, piazza Imbriani, via S. Alfonso

Venerdì: via Melito, rione Melito

III SETTIMANA (15/06-19/06)

Lunedì: via Melito, rione Melito

Martedì: rione Melito, via Carminiello

Mercoledì e giovedì: rione Poverelli

Venerdì: via Vittorio Veneto/zona Salesiani, via Principio

IV SETTIMANA (22/06-26/06)

Lunedì e martedì: quartiere Torretta di Siena

Mercoledì e giovedì: quartiere Murattiano, zona Spolettificio

Venerdì: quartiere Murattiano, via Sepolcri

V SETTIMANA (29/06-03/07)

Lunedì: rione ex Deriver

Martedì: rione ex Deriver (scuola elementare)

Mercoledì, giovedì e venerdì: parco Penniniello

VI SETTIMANA (06/07-10/07)

Lunedì: via Tagliamonte, zona stadio “Giraud”

Martedì: piazza Caraviello, piazza Ilardi

Mercoledì: via Simonetti

Giovedì: via Caravelli

Venerdì: via Gino Alfani

VII SETTIMANA (13/07-17/07)

Lunedì: corso Umberto I

Martedì: via Gambardella, via Fusco

Mercoledì: via Mauro Morrone, via Vesuvio

Giovedì: via dei Mille, via Poerio, via Dante

Venerdì: corso Vittorio Emanuele III

VIII SETTIMANA (20/07-24/07)

Lunedì: piazza Cesaro, via Dante

Martedì: piazza Giovanni XXIII

Mercoledì: via XXI Gennaio, largo San Luigi

Giovedì: via Vittime innocenti di camorra (già via Castello), Largo Genzano

Venerdì: via Roma

IX SETTIMANA (27/07-31/07)

Lunedì: Lungomare di Oplonti

Martedì: via Terragneta

Mercoledì: Istituto Comprensivo “Parini-Rovigliano” via Mortelleto

Giovedì: Istituto Comprensivo “Leopardi”

Venerdì: Istituto Comprensivo “Leopardi”, II Circolo Didattico “G. Siani”

X SETTIMANA (03/08-08/08)

Lunedì: scuola elementare III Circolo Didattico

Martedì: scuola elementare IV Circolo Didattico “C. N. Cesaro”

Mercoledì: Istituto Comprensivo “V. Alfieri”

Giovedì: Scuola Media “G. Pascoli”

Venerdì: Scuola Media “Parini”