Castellammare di Stabia – Il consigliere comunale Tonino Scala (LeU) chiede dove sono finiti i 10 milioni d’investimento per l’ospedale cittadino San Leonardo:

“Castellammare perde anche l’emodinamica? Da quel che leggo in un comunicato stampa di un sindacalista sembra che la stessa sia stata già aperta a Boscotrecase.

È così? Mi auguro che sia un tentativo, legittimo intendiamoci, di una forza sindacale che prova a valorizzare alcuni interventi fatti in emergenza durante il periodo covid. Dico questo perché al San Leonardo reparti sono stati individuati, il progetto fatto grazie ad un concerto tra politica locale, forze sindacali e direzione ospedaliera. È cambiato qualcosa? La Regione continua a prendere in giro la città? E la politica cittadina? Resta a guardare? In tempi di covid per attaccare Regione dai tifosi che aumentano sempre più mi son preso gli improperi più volgari ed ora? Serve buon senso. Prima di tutto viene la città poi l’appartenenza.

Mi auguro che su questo tema si possa tornare a parlare lo stesso linguaggio. Ricordo bene le promesse che il direttore dell’ASL Napoli 3 Sud, l’ ing. Sosto, ha rivolto al nosocomio stabiese nel corso di un’intervista con il il nostro Sindaco.

Che fine hanno fatto i 10 milioni di euro per lo straordinario piano di investimenti che avrebbe riguardato il San Leonardo? Sindaco, si ricorda la “stretta di mano virtuale” tra lei e Sosto? Se ci sei batti un colpo.”