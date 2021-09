San Giorgio a Cremano – Attraversamenti pedonali rialzati: ecco in quali strade.

Di seguito la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno.

” Convocato un incontro tecnico per definire i prossimi interventi relativi alla realizzazione degli attraversamenti pedonali rialzati in vari punti della nostra città.

Alla presenza del vicesindaco Eva Lambiase, degli assessori alla viabilità Aldo Raucci e all’Urbanistica Pietro De Martino, del Comandante della Polizia Municipale Gabriele Ruppi e dei responsabili dell’ ufficio tecnico e mobilità, abbiamo stabilito che tali attraversamenti verranno realizzati davanti agli istituti scolastici, chiese e parrocchie, parchi pubblici e nei punti ritenuti particolarmente pericolosi sul territorio.

Pertanto, al netto di quelli già esistenti, andremo a potenziare le seguenti strade:

via De Lauzieres, via Aldo Moro, via San Martino, via Togliatti, via Ugo Foscolo, via Pini di Solimene, v.le Formisano, via Manzoni, via Salvatore Di Giacomo e Piazza Troisi.

Realizzeremo in totale altri 13 attraversamenti a raso, oltre quelli già presenti.

Inoltre altri attraversamenti rialzati verranno effettuati, tramite interventi che partiranno entro il mese di ottobre in via Tufarelli e Via San Giorgio Vecchio.

I punti della città sono stati individuati a seguito di sopralluoghi che hanno visto lavorare in sinergia il settore tecnico e quello della viabilità e che ora saranno oggetto della progettazione definitiva/esecutiva.

L’obiettivo che ci siamo posti è assicurare maggiore sicurezza ad automobilisti e pedoni, nell’ottica di un costante miglioramento della qualità della vita.

Per tale motivo continueremo a installare nuovi attraversamenti rialzati anche con i prossimi interventi di manutenzione straordinaria strade”.