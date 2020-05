San Giorgio a Cremano – Pubblicato sul sito del comune la graduatoria relativa ai bonus disabili quantificati in seicento euro a richiedente che andranno ad oltre cinquecento disabili sangiorgesi.

Un primo elenco di fruitori di servizi da parte del Comune è stato trasmesso nelle scorse settimane alla Regione Campania con i parametri imposti dalla regione, oggi invece è stato inviato un secondo elenco composto da cittadini che hanno risposto ad un apposito bando.

Avranno la priorità i minori, i disabili più gravi, le persone che attualmente non hanno alcun servizio da parte del Comune. Gli elenchi saranno vagliati dall’Asl ed è realistico che nel giro di poche settimane sarà possibile erogare il bonus, la cui graduatoria è presente sul sito del Comune.

“Anche stavolta i nostri uffici – spiega il sindaco Zinno – hanno lavorato alacremente per poter venire incontro alle esigenze dei più deboli.

In questa settimana, poi, inizierà una nuova consegna di pacchi alimentare a famiglie in stato di assoluto disagio. Beni di prima necessità per chi ha difficoltà anche solo a mettere il piatto a tavola”.

“Oggi abbiamo avuto altri sei tamponi negativi, con responsabilità usciremo dal periodo di pericolo”, conclude Zinno.