San Giorgio a Cremano – Sabato a San Giorgio a Cremano l’assemblea congressuale delle Acli di Napoli: presente il presidente nazionale Manfredonia.

Sabato 28 settembre, a partire dalle 15.30, si terrà a San Giorgio a Cremano, nella biblioteca comunale di villa Bruno, l’assemblea congressuale delle Acli metropolitane di Napoli sul tema “Il coraggio della pace, tra scenari internazionali e nuove politiche nazionali”. Parteciperà all’assemblea anche il presidente nazionale delle Acli Emiliano Manfredonia che discuterà del suo libro “L’armonia degli sguardi” con l’assistente spirituale delle Acli di Napoli don Marco Ricci.







Nel corso dell’assemblea, le decine di delegati provenienti da tutti i circoli territoriali, in rappresentanza dei quasi 5.000 iscritti alle Acli partenopee, eleggeranno i loro delegati ai congressi regionale e nazionale delle Acli.

“La Costituzione, la pace, il no all’automia differenziata, le nuove politiche di coesione saranno gli argomenti al centro del nostro dibattito congessuale – afferma il presidente metropolitano Umberto Cristadoro. – Le Acli devono rispondere ad una grande sfida che passa necessariamente per un’ampliata partecipazione popolare. Vogliamo un Italia diversa, un mondo diverso, dove diminuiscano i conflitti sociali e politici. Come sempre, siamo pronti a fare la nostra parte.