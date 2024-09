Torre del Greco – Cedole librarie per le scuole secondarie cittadine di primo e secondo grado: c’è un nuovo primato per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella. È quello che viene fuori dopo il lavoro svolto in sinergia dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino e dagli uffici guidati dalla dirigente Luisa Sorrentino e dal funzionario Carlo Cristarelli.

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle richieste, infatti, risultano pervenute 2.973 istanze. A seguito dell’istruttoria – tenuta praticamente in tempo reale dal settore pubblica istruzione nel periodo di apertura dell’avviso – è stata approvata la determina dirigenziale che riporta l’elenco delle domande ammesse, che sono ben 2.838 (nuovo primato per l’ente), e delle istanze provvisoriamente escluse (135).







Va ricordato che gli esclusi hanno tempo fino al prossimo 4 ottobre per sanare (laddove possibile) le cause di non ammissione al beneficio, secondo le modalità previste dall’avviso. Entro il 9 ottobre sarà ratificato l’elenco definitivo degli ammessi (con l’integrazione delle istanze sanate) e a partire da venerdì 11 sarà possibile recarsi presso le librerie accreditate per gestire le cedole.