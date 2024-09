Napoli – Città della Scienza invita tutti a partecipare a un emozionante weekend dedicato alla natura urbana e alle biotecnologie, che si terrà il 28 e 29 settembre 2024, dalle ore 9:00 alle 17:00.

Il programma proposto per il fine settimana intitolato “Urban Nature” offre un’opportunità unica per esplorare la biodiversità nelle città e comprendere l’importanza delle biotecnologie nella nostra vita quotidiana.

I visitatori potranno partecipare a una serie di laboratori interattivi e spettacoli scientifici, progettati per diverse fasce d’età:

L’Alveare dell’Ape Regina (3-6 anni), un laboratorio interattivo dove i piccoli aiuteranno l’ape regina a riordinare il suo alveare e a impollinare i fiori circostanti; Urban Jungle (7-10 anni) dove i partecipanti scopriranno come alcune specie si sono adattate alla vita urbana malgrado le sfide rappresentate dall’attività umana; Combatti Pulito (10-13 anni): un gioco scientifico che esplora l’alternativa biologica all’uso dei pesticidi, mostrando come la lotta biologica possa proteggere i nostri orti; Visita al Giardino con l’app iNaturalist (per tutti): i visitatori potranno utilizzare questa app per diventare investigatori della biodiversità nel Giardino di Città della Scienza.







Inoltre, Città della Scienza partecipa alla Biotech Week con uno spettacolo scientifico intitolato Le Biotecnologie: Ieri, Oggi e Domani, che si terrà domenica alle ore 12:30. Questo show esplorerà il DNA e le tecniche di modifica genetica.

Infine, domenica 29 settembre, dalle ore 10:00 alle 17:00, si svolgerà la Biotech Adventure, un’esperienza immersiva nel mondo delle biotecnologie con esperimenti colorati e giochi educativi interattivi. Questo evento è realizzato in collaborazione con la Professoressa Rosanna del Gaudio del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Una ottima occasione per scoprire la meraviglia della natura urbana e le potenzialità delle biotecnologie! Non mancheranno gli spettacoli al Planetario e le visite guidate al museo interattivo del corpo umano Corporea e alla Mostra Insetti & Co.