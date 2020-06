Torre del Greco – Ecco i primi due candidati ufficiali per le prossime regionali di settembre nella lista di Potere al Popolo: sono Marco Manna e Clementina Sasso, già candidati alle scorse regionali, con un buon risultato, con il Movimento 5 Stelle.

“È nato tutto per caso ma ci siamo scelti.

Per queste elezioni volevamo stare fermi, invece siamo stati coinvolti dal senso di comunità che non avevamo più trovato da quando il movimento ha smesso di fare attivismo per concentrarsi sulla gestione del potere.

Noi come loro abbiamo bisogno di utopie, abbiamo bisogno di credere di poter cambiare la società nella quale viviamo e non vogliamo e non dobbiamo accontentarci di piccole vittorie che sono sempre frutto di compromessi e sotterfugi con chi avevamo sempre combattuto.

La nostra è una candidatura indipendente, che ci darà la possibilità di essere liberi da vincoli imposti dall’alto e contrari a tutto ciò che siamo e rappresentiamo come purtroppo è avvenuto anni fa”, queste le parole scritte sulla bacheca di facebook di Clementina Sasso.