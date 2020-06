Mondragone – Nell’area ex Cirio non ci sono più contagiati.

Lo ha annunciato sabato 27 giugno il Governatore Vincenzo De Luca, commentando l’azzeramento dei casi positivi in Campania.

«Per quanto riguarda il focolaio di Mondragone, nelle cinque palazzine messe in quarantena i casi positivi sono tutti stati trasferiti in strutture sanitarie, e la signora che ha partorito la settimana scorsa, nella struttura ginecologica ‘Covid’ realizzata al Policlinico Federico II», fa sapere De Luca.

«Cioè in tutte e cinque le palazzine oggi non vi è nessun abitante positivo. Continuerà nei prossimi giorni lo screening per gli abitanti nelle aree contigue.

Sino ad ora, sui 400 tamponi processati dei circa mille cui si sono sottoposti volontariamente i cittadini, nessun caso positivo», ha affermato De Luca sabato.

Nel frattempo gli esami sono saliti, come detto, a 730. Rispettando il protocollo, «la quarantena durerà fino al completamento dei 14 giorni, nel corso dei quali nessuno dovrà entrare o uscire dalle palazzine in questione».

Al termine «si ripeteranno i tamponi su tutti i 750 residenti per avere e dare il massimo delle garanzie di sicurezza. Sono state create con misure tempestive e rigorose le condizioni per spegnere immediatamente il focolaio, anche grazie all’intervento massiccio delle forze dell’ordine e dell’Esercito da me richiesto già lunedì scorso», ha concluso De Luca.