San Giorgio a Cremano – Zinno: “Dal 6 luglio 2 nuovi sportelli a favore del cittadino”.

Ecco il comunicato completo del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini dal 6 luglio a San Giorgio a Cremano apriranno due sportelli a favore del cittadino. Uno sarà a cura dell’associazione “I Diritti del Debitore” e l’altro a cura dell’associazione consumatori “Assorimborsi”.

Per quanto riguarda il primo, con l’assessore Pietro De Martino, intendiamo dare un sostegno concreto e gratuito a tutte quelle famiglie e alle microimprese che si trovano in situazione di sovrindebitamento, a causa della crisi o per le difficoltà provocate anche dall’emergenza Covid.

Lo Sportello si propone di accompagnare i cittadini che ne hanno bisogno, nei percorsi di recupero, abbattendo anche le ritrosìe spesso dovute a condizioni di vergogna o timori di emarginazione. Lo Sportello sarà aperto, a partire dal 6 luglio, ogni lunedì, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso i locali dell’ex Vesuvio Libri in Villa Bruno.

Rispetto al secondo invece, attraverso l’assessore Grazia Esposito, lo Sportello Assorimborsi metterá a disposizione dei cittadini di San Giorgio a Cremano professionisti che offrono assistenza gratuita, in caso di problemi legati a disdette di consumi, truffe e raggiri, servizi finanziari, viaggi e turismo, pubblicità ingannevole, clausole vessatorie, acquisto di prodotti difettosi e tanto altro.

Lo Sportello sarà aperto, a partire dal 7 luglio, ogni martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sempre presso l’ex Libreria VesuvioLibri, in Villa Bruno.