Portici – Con la recente collocazione delle nuove strisce gialle è stato rimodulato il sistema di sosta a favore dei cittadini residenti nella Città di Portici.

Con interi lati delle carreggiate riservati esclusivamente ai Cittadini Residenti muniti di Permesso , è stato raddoppiato il numero di stalli gratuiti.

“E visto che l’intento dell’Amministrazione è venire sempre più incontro alle esigenze dei porticesi, abbiamo stabilito che i permessi di sosta residenti potranno essere due per ogni nucleo familiare”, scrivono dal Palazzo di Città.

Un’opportunità per quelle famiglie che per necessità possiedono più autovetture e che sarebbero state costrette a sostenere spese di entità non trascurabile.

Alla luce di questo , di seguito il regolamento con il quale si procederà al rinnovo e al rilascio dei permessi nei prossimi mesi.

Fino al Dicembre saranno ritenuti validi i permessi di sosta rilasciati o in scadenza di cui sono in possesso i cittadini residenti.

Ai permessi rinnovati o rilasciati prima del Dicembre 2021 non sarà applicato il pagamento dell’importo di 5 euro per le spese istruttorie.

Il pagamento dell’importo di 5 euro (0,41 centesimi al mese) per le spese istruttorie di rilascio del permesso sarà applicato dal Gennaio 2022.

Dal Gennaio 2022 sarà necessario presentare documentazione richiesta (regolarità pagamento Tari e residenza nel Comune di Portici) sostenendo l’importo di 5 euro (0,41 centesimi di euro al mese) di spese istruttorie per il rilascio dei permessi sosta residenti.

Le istanze dovranno essere presentate dal al Gennaio 2022 altrimenti dopo il termine massimo saranno prese in considerazione solo quelle di nuovi residenti iscritti nell’Anagrafe Comunale