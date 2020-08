Portici – Portici è tra i Comuni finanziati dal Dipartimento per le politiche della famiglia per sostenere centri estivi per bambini sul territorio.

“Già sono stati autorizzati molti centri estivi e con il finanziamento si intende rafforzare tali attività sul territorio – scrive il sindaco Enzo Cuomo -.

Grazie al lavoro dell’Assessorato all’Istruzione Cirillo ed al Dirigente competente Ilia Sorrentini”.

Sul sito del Comune è stato pubblicato l’avviso per il finanziamento dei Centri Estivi per il periodo Agosto-Settembre 2020.

L’avviso è rivolto a:

soggetti già autorizzati e che intendono proseguire le attività nei mesi di agosto e settembre

nuovi soggetti che intendono attivare centri estivi previa richiesta di autorizzazione

Entrambi dovranno attenersi al rispetto delle linee guida richiamate nell’avviso.

Di seguito il link per ogni altra informazione:

https://www.comune.portici.na.it/2020/07/30/finanziamento-dei-centri-estivi-agosto-settembre-2020/