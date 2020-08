San Giorgio a Cremano – Ecco le strade dove stanno montando i dog box. Di seguito la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno.

Cari concittadini è iniziata l’installazione di decine di dog box sul territorio, che integrano quelli già presenti in città e sostituiscono quelli rubati e rotti.

Come per i cestini gettacarte montati pochi giorni fa, il piano operativo tiene conto della aree dove vi è maggiore necessità di contenitori per la raccolta delle deiezioni canine.

Gli operatori infatti stanno provvedendo a montarli in:

– via Matteotti

– via Buongiovanni

– via Cavalli di Bronzo, altezza Villa Vannucchi

– piazza Trieste e Trento e parcheggio Vesuviana

– via Recanati

– via Noschese, altezza giardinetti

– via Marconi/ via Cappiello, altezza giardinetti Asl e difronte alla scuola

– via Guido Rossa

– via Botteghelle

– Largo Arso, altezza giardinetti

– via Guerra

– via Don Morosini

– via Farina

– via Suor Maria della Passione

– via Aldo Moro, altezza parco Liguori

– via Alveo San Michele – altezza scuola

– via Salvatore Di Giacomo

– via Carducci

– via Buongiovanni

Anche in questo caso come per i cestini, abbiamo aumentato il numero di contenitori per dare la possibilità ai possessori di cani di avere più dog box nei luoghi dove portano a spasso il proprio amico a 4 zampe, ma siamo stati anche costretti a rimpiazzare quelli che sono scomparsi e quelli danneggiati.

D’accordo con l’assessore Ciro Sarno lavoriamo per migliorare la città sotto l’aspetto ambientale e ci auguriamo che, differentemente da quanto avvenuto in passato, non vi siano incivili che danneggino i contenitori.

Ovviamente aumenteremo i controlli su chi non raccoglie le deiezioni canine per far sì che la nostra città sia libera da incivili che non hanno rispetto del prossimo e neanche di loro stessi.

Contribuiamo tutti a preservare e a valorizzare la nostra splendida San Giorgio a Cremano.