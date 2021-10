Il Movimento 5 Stelle di Portici denuncia ancora una volta un episodio anomalo da parte dell’amministrazione comunale. Questa volta, il sindaco ha postato sul proprio profilo Facebook un annuncio con cui ribadisce che sono in corso dei lavori di manutenzione stradale in città con tanto di foto allegata. Tuttavia, l’immagine utilizzata dal primo cittadino, che dovrebbe testimoniare i lavori, è una foto scaricata da Google e che riguarda un’altra città.

“Per mostrare dei lavori stradali, invece di utilizzare foto della nostra città è costretto a prendere foto a caso da Google – spiega il Movimento 5 Stelle -. Ciò significa che a queste operazioni di propaganda politica non ci crede più nessuno, forse nemmeno lui. Chissà poi se utilizzando questa foto e non citando la fonte, ha violato il diritto d’autore? La cosa ancor più incredibile è che a pochi mesi della fine di quest’altra consiliatura ha ancora il coraggio di parlare dell’asse mercatale. Non passa giorno in cui non si verifica un incidente e deve intervenire l’ambulanza per soccorrere qualche cittadino inciampato. Nel 2017, il Sindaco pubblicava post riguardante sempre la problematica atavica dell’asse mercatale: Siamo quasi nel 2022 e l’asse mercatale è in condizioni vergognose da tantissimi anni ormai. Questa consiliatura sarà ricordata soltanto per l’aumento delle tasse, un attacco continuo alla democrazia e alle offese nei confronti di tutti coloro che avevano un pensiero diverso dal suo”.

Fari ancora accesi del Movimento 5 Stelle che continua, così, a denunciare le anomalie dell’attuale amministrazione comunale, in particolare per quanto riguarda le numerose lacune proprio in termini di viabilità e manutenzione stradale: “Siamo convinti – concludono i consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle – che è giunto il momento di cambiare e di dare la parola ai cittadini”.