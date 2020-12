Portici – “Grazie ad un prezioso confronto con i Consiglieri Comunali della Maggioranza impegnati anche nei giorni festivi del Natale, grazie all’infaticabile lavoro dei Servizi Sociali diretti dalla Dr.ssa Anna Lecora,ieri la Giunta ha approvato una nuova delibera per i Buoni Spesa che ha consentito la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del nuovo avviso per i Buoni Spesa”, così il sindaco Cuomo.

POSSONO PARTECIPARE ANCHE I NUCLEI FAMILIARI CON REDDITI DA PENSIONE!!

Sul sito istituzionale del Comune di Portici si puo’ leggere l’avviso con i requisiti per l’ammissione alla misura di sostegno e scaricare e compilare la domanda da mandare esclusivamente via email o per whatsapp.

LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 3 GENNAIO 2021 ESCLUSIVAMENTE CON LE MODALITA’ INDICATE NELL’AVVISO.

NON POTRANNO PARTECIPARE, PENA L’ESCLUSIONE, COLORO CHE HANNO GIÀ PERCEPITO IL MEDESIMO BUONO UNA TANTUM CON LA DELIBERAZIONE N.246 DEL 28/12/2020.

LE ISTANZE CHE PERVERRANNO INCOMPLETE SARANNO ESCLUSE.