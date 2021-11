Portici – Il Comune di Portici, con risorse economiche messe a disposizione dal Governo per le famiglie maggiormente colpite dalle difficoltà scaturite dalla pandemia da Covid-19, ha stabilito un contributo economico destinato al pagamento delle bollette per le utenze domestiche e per la Tari.

I Cittadini residenti sul territorio porticese potranno presentare istanza e ottenere 100 euro per ogni componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 500 euro a famiglia.

L’importo è da destinarsi al pagamento delle bollette relative ai consumi di energia, acqua e gas o ancora al pagamento della Tari.

Il Comune di Portici ha stabilito come requisiti necessari per i cittadini iscritti all’Anagrafe Civile di Portici che intendono richiedere il contributo:

trovarsi in una situazione di avvenuta difficoltà socio-economica a causa dell’emergenza Covid-19

essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore a 12.000 euro

essere intestatari dei contratti delle utenze (o delegati dal componente del nucleo familiare a cui sono intestate le utenze domestiche).

Cittadini che dal 1 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021 non hanno incassato cifre superiori a 800 euro (anche derivanti da pensioni, reddito di cittadinanza, cassa integrazione) e non hanno disponibilità liquide su un qualsiasi conto corrente superiori a 2.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 6 Dicembre 2021, alle ore 10, col modello scaricabile dal Sito Istituzionale del Comune di Portici al seguente link https://www.comune.portici.na.it/…/po/mostra_news.php… o ritirandolo presso gli uffici delle Politiche Sociali in via Salute 45, dal lunedì al venerdì dalle 8 e 30 alle 15:45