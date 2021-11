Portici – L’Ateneo Federico II di Napoli con F2 Cultura promuove la Festa dell’albero. Coltiviamo il nostro futuro piantando alberi, è la missione della Festa dell’Albero, che quest’anno ha riunito sotto un unico cappello le iniziative dell’Orto Botanico di Napoli e dell’Orto Botanico di Portici.

L’evento, giunto alla sua XI edizione, si terrà il 20 e il 21 novembre nei viali dell’Orto Botanico di Napoli e per la prima volta nell’Orto Botanico di Portici.

Lo scopo principale della celebrazione è educare le giovani generazioni al rispetto della natura di cui gli alberi sono simboli potentissimi, scrigni di biodiversità da scoprire.

Passeggiando negli Orti Botanici di Napoli e Portici tra i colori dell’autunno, sarà possibile osservare il foliage e scoprire gli alberi simboli della manifestazione: l’Ulivo e il Canforo.

Protagonista dell’Orto Botanico di Portici sarà il Canforo, simbolo della vita e della rinascita, che sarà messo a dimora nelle aree espositive antistante il Castello Borbonico sito nel Bosco Superiore

Le iniziative, estremamente diversificate, andranno dai laboratori per adulti e bambini, ai seminari universitari, a una passeggiata tra i viali del bosco superiore.

Durante la manifestazione, l’ingresso all’Orto Botanico di Portici sarà gratuito.

Il programma dell’Orto Botanico di Portici

SABATO 20

ORE 10:00 Apertura al pubblico e inaugurazione della manifestazione

ORE 10:00 Workshop Sala Cinese

Intervengono:

Prof. Chiara Cirillo, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, Il verde in città non è solo un colore.

Prof. Riccardo Motti, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria. Gli alberi per la salute, la salute degli alberi.

Colonnello Angelo Marciano, Comandante Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Vesuvio, La Riserva Forestale Tirone Alto Vesuvio.

ORE 11 – 14

Prof. Veronica De Micco, Dott. Elena Cervelli, Dott. Rosita Diana, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, attività per le scolaresche, Orientagraria: orientati con noi tra innovazione e tecnologia nelle scienze agro-alimentari, forestali e ambientali.

ORE 11:00

L’Albero degli alberi Laboratorio di giardinaggio destinato ai bambini dai 5 anni in poi

ORE 11:30

Scopriamo il giardino segreto e il Canforo, Visita guidata tematica a cura di una guida botanica esperta.

DOMENICA 21

ORE 10:00 Apertura al pubblico della struttura museale

ORE 10:30

Una passeggiata nel bosco, a cura di una guida botanica esperta

ORE 11:00

L’Albero degli alberi Laboratorio di giardinaggio destinato ai bambini dai 5 anni in poi

ORE 11:30

Scopriamo il giardino segreto e il Canforo. Visita guidata tematica a cura di una guida botanica esperta.

ORE 13:00

Piantumazione del Canforo nell’area antistante il Castello Borbonico. Interverranno il Sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo e il direttore del Dipartimento di Agraria, Danilo Ercolini.