Pompei – Patto tra il Comune e l’Associazione Carabinieri: occhi puntati sulla tutela dell’ambiente.

Facendo seguito alla delibera di Giunta n. 58 il sindaco, Carmine Lo Sapio, ha stipulato una convenzione con l’Associazione Nazionale Carabinieri al fine di aumentare il controllo del territorio urbano.

Lo scopo della collaborazione è quello di promuovere iniziative volte a garantire una maggiore vigilanza sul conferimento dei rifiuti, informando e sensibilizzando i cittadini al rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Il Comune segnalerà all’Associazione particolari necessità di vigilanza in determinate aree e i volontari potranno richiamare i cittadini al rispetto dei comportamenti prescritti da regolamenti o dalle ordinanze. I volontari dovranno anche monitorare il territorio, segnalando agli organi di competenza eventuali problematiche. Sarà loro compito, inoltre, supportare la cittadinanza, fornendo informazioni utili sui corretti comportamenti da tenere e sulle conseguenze, sociali, ambientali che deriverebbero dall’inosservanza degli stessi. I volontari dell’Associazione non hanno, tuttavia, poteri sanzionatori e non possono intervenire con azioni impositive o repressive. La loro azione è limitata alla segnalazione delle situazioni di degrado. Il Comune si riserva, ovviamente, la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento delle attività oggetto della convenzione.

La documentazione, relativa alle attività svolte sarà sempre a disposizione del Comune e gli operatori dell’associazione hanno l’obbligo della riservatezza in merito alle informazioni di cui eventualmente vengano a conoscenza. La convenzione stipulata oggi e che prevede un rimborso spese annuale di 1200 euro, avrà la durata di un anno e potrà eventualmente essere rinnovata o rescissa qualora una delle parti dovesse risultare inadempiente.