Napoli – Ospedali Covid, nuovo esposto in Procura di Taglialatela (Campo Sud): “a De Luca rifilano il ‘pacco’ ventilatori”

“In piena emergenza sanitaria in Campania da Covid-19 la ditta Med, aggiudicataria degli ‘Ospedali fantasma’, rifila alla Regione 72 ventilatori polmonari che non funzionano e che non corrispondono alle caratteristiche tecniche previste dal bando. De Luca, che sino ad ora su questo tema ha preso in giro i campani, non dice una parola”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della Associazione Campo Sud, annunciando di aver depositato stamane l’ottavo esposto “Ospedali Covid” presso la Procura della Repubblica di Napoli.

“La ditta Med, con ben 5 mesi di ritardo, ha fornito 72 ventilatori polmonari che non corrispondono in alcun modo a quelle che sono le specifiche previste dal bando. Tra l’altro i libretti di spiegazione sul funzionamento pare non siano nemmeno in lingua italiana. Il tutto è certificato, sin dallo scorso 8 settembre, da mail ufficiali inviate all’AslNa1 dall’Ente che si occupa di monitorare che gli acquisti di macchinari ed attrezzature rispettino parametri legali e tecnici. Ovviamente dall’Asl nemmeno una riga di risposta. Il tutto sulla pelle dei napoletani”. Conclude l’on. Taglialatela che assicura che “come Campo Sud continueremo a monitorare la vicenda che è a dir poco scandalosa”.