Torre del Greco – Nonno (Fdi): “vicino alla Polizia Penitenziaria da oggi in stato di agitazione”

“La mia vicinanza e solidarietà al corpo di Polizia Penitenziaria che in Campania, a margine delle incresciose accuse mosse agli agenti operanti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, ha deciso giustamente di porsi in stato di agitazione in tutte le carceri presenti sul territorio e di disertare il servizio mensa ordinario come segnale di protesta.

Un corpo che vive le mille difficoltà correlate agli ambienti carcerari, al quale scarseggiano strumenti e mezzi e che in questa fase pare totalmente abbandonato dal Governo e dalle Istituzioni.

Mi sarei aspettato che qualcuno in parlamento si inginocchiasse in questi giorni come gesto di solidarietà verso la nostra polizia penitenziaria. Come mai non è successo?”.

È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli di Fratelli d’Italia.