Ercolano – Distrutta statua Esercito di Terracotta ad Ercolano: la rabbia del sindaco.

Ecco le parole del sindaco di Ercolano, Ciro Bonajuto, appena saputa la notizia:

“Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) nel Parco all’interno del Palazzo di Città è stata ritrovata gravemente danneggiata la statua che rappresenta un soldato dell’Esercito di Terracotta che ci era stata donata dal Governo cinese nel 2016.

Anche io ho visto che in questi giorni in tutto il mondo si sta assistendo alla distruzione di statue, ma non riesco proprio a capire perché qualcuno abbia deciso di accanirsi contro una statua che rappresentava il connubio tra due comunità dalla storia millenaria come quelle di Ercolano e Xi’An.

I Carabinieri hanno prelevato tutte le immagini della videosorveglianza interna e sono certo che scopriranno cosa è successo. C’è solo tanta amarezza, ma vi assicuro che quando verranno individuati i responsabili di questo scempio mi impegnerò personalmente affinché abbiano una condanna esemplare.

In questi momenti è difficile, ma proviamo a vedere il lato positivo di questa situazione: c’è già una cittadina ercolanese che mi ha contattato per restaurare la statua. Mi auguro che sia possibile recuperarla, sarebbe un segnale bellissimo. È vero che ci sono degli schifosi, ma è vero anche che la maggior parte di Ercolano ha un cuore grande.”