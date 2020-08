Apprendiamo dai giornali locali l’intenzione della commissione elettorale di Torre del Greco, dopo la prima riunione tenutasi pochi giorni fa, di procedere alla nomina di una quota degli scrutatori per le elezioni regionali del 20-21 Settembre e al sorteggio della parte restante.

La nomina degli scrutatori, anche se prevista dalla legge, può nascondere potenziali indicazioni clientelari.

In una città come la nostra, in cui è in atto un processo sul voto di scambio, dopo i noti fatti delle elezioni comunali del 2018, con protagonisti attuali o ex membri degli organi comunali, riteniamo che per eliminare qualsiasi ombra sul voto in città, sia opportuno ricorrere al sorteggio di tutti gli scrutatori.

In realtà, visto che esiste già un elenco di scrutatori sorteggiati (pubblicato il 4 Marzo c.a. sul sito del comune di Torre del Greco) per il referendum costituzionale che si doveva tenere il 29 Marzo 2020, poi spostato ed accorpato alle elezioni regionali di Settembre, chiediamo che venga usato questo elenco, evitando così anche ulteriori riunioni e spese per l’allestimento di un nuovo sorteggio.

Chiediamo, inoltre, che il nostro appello venga condiviso e sottoscritto da tutti i candidati di Torre del Greco al consiglio regionale, in nome di un’unione di intenti per voltare finalmente pagina dopo i fatti del 2018, dove balzammo agli onori della cronaca nazionale come la città del voto di scambio.

Clementina Sasso e Marco Manna (nella foto)

Candidati alle Elezioni Regionali Campania 2020 con Potere al Popolo (circoscrizioni di Napoli e Salerno)