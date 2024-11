Torre del Greco – “La nomina con cui Papa Francesco mi ha inserito nel collegio cardinalizio mi ha colto di sorpresa, generando in me una duplice reazione: da un lato, sento il peso di questa responsabilità con cui il Papa mi invita ad allargare il cuore, per aiutarlo nel suo ministero e ospitarvi la sua premura per la chiesa universale e per il mondo intero; dall’altro, avverto la sincera gratitudine verso Papa Francesco non tanto per l’attenzione che rivolge alla mia persona, ma perché nel chiamarmi a questo servizio ha guardato a un figlio del Sud, vescovo di una chiesa del sud, di questo sud che è al contempo terra di fatica e di speranza!”.

Si apre così una lettera che l’arcivescovo metropolitana di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, scrive al sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. La missiva giunge pochi giorni dopo l’annucio della nomina a cardinale di Battaglia e a seguito di una comunicazione di congratulazioni inviata dal primo cittadino. Nel suo scritto Mennella sottolinea come “col cuore colmo di gioia, accogliamo la notizia della sua creazione a cardinale, annunciata dal Santo Padre Francesco, per il prossimo 7 dicembre”.

“Siamo certi – prosegue il sindaco nella sua missiva – che anche con il suo nuovo prestigioso e impegnativo, ruolo, determinato dallo Spirito Santo, proseguirà la sua preziosa azione pastorale nel nostro territorio cosi complesso e difficile. Consapevoli che non mancherà l’attenzione anche per la nostra città di Torre del Greco, che già sta beneficiando della sua volitiva, solidale e propositiva azione. Vi auguriamo un illuminato e caritatevole impegno per la vita della Chiesa Cattolica ed il mondo intero”.







Parole che hanno colpito Battaglia, che non ha voluto fare mancare la sua pronta risposta: “Sento come mio dovere – prosegue il prossimo cardinale – anche in questo nuovo incarico, portare con me ‘le gioie e le speranze, le tristezza e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono’ (GS, 1) nel nostro meridione e in tutti i sud del mondo, sud esistenziali e non geografici!”.

“Di cuore – conclude monsignor Domenico Battaglia – la ringrazio per il pensiero avuto per me e le chiedo di accompagnare questo nuovo servizio a cui sono stato chiamato con la sua preghiera. Il diventare cardinale non è un privilegio ma una responsabilità, responsabilità che possiamo condividere nella misura in cui cammineremo insieme, sentendoci servi gli uni degli altri. Il Signore benedica i sogni che custodiamo nel cuore e i passi che condividiamo per poterli realizzare”.