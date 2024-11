Sabato la zona del porto posta a ridosso della spiaggia dei pescatori al molo di ponente, domenica la parte alta di via di Sopra ai Camaldoli.

Sarà un fine settimana di “grandi pulizie” il prossimo nella città di Torre del Greco, grazie all’impegno di associazioni, volontari e gente comune, con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e il coordinamento dell’assessore alla transizione ecologica Laura Vitiello.

Primo appuntamento sabato mattina, 16 novembre, al molo di ponente dove l’associazione Amici per la pesca Aps ha organizzato la “Giornata ecologica”, che prevede la pulizia del mare nella zona adiacente la cosiddetta spiaggia dei pescatori e la pulizia del fondale dello specchio d’acqua dell’area.







Le operazioni avranno inizio alle ore 10.30, con due sub che si recheranno nella zona indicata per la “visita ecologica” dei fondali.

A mezzogiorno, invece, previsto lo spazzamento della spiaggia dei pescatori e la contemporanea uscita di imbarcazioni per la rimozione degli eventuali rifiuti galleggianti presenti in mare.

“La manifestazione – spiegano gli organizzatori – ha come principale scopo quello di indirizzare la collettività verso una maggiore coscienza green”.

Ha lo stesso obiettivo anche la pulizia ambientale promossa domenica 17 novembre dall’associazione Plastic Free, che in base allo specifico protocollo sottoscritto con l’ente chiamerà a raccolta tra le altre le associazioni Espera, Agesci, Eco Culturale, Flag Miglio d’oro e Ausf Napoli in via di Sopra ai Camaldoli.

Qui, a partire dalle ore 11, associati e volontari avvieranno un’opera straordinaria di pulizia delle aree poste a ridosso delle pinetine cittadine. In entrambi i casi e quando possibile, i rifiuti saranno suddivisi per tipologie per essere avviati a regolare riciclo.