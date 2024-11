Eboli – Un Natale da veri Elfi: all’Oasi Vivinatura di Lagosele arriva la Scuola del Natale







Dal 16 novembre e per tutti i week end del mese la nuova avventura di “Ma dove vivono i cartoni?” a Eboli

Manca ancora un po’ a Natale, ma il Gran Consiglio degli Gnomi si è già riunito ed, in stretto contatto con la Lapponia, ha organizzato tutto affinché si possano vivere le festività da veri aiutanti di Babbo Natale.

Al via sabato e per tre week end (16-17; 23-24; 30 novembre e 1 dicembre) all’Oasi Vivinatura di Lagosele (Eboli) si apriranno le porte della magica scuola del Natale. La manifestazione, che si svolgerà tra l’affascinante oasi, florida di biodiversità, e il misterioso quanto suggestivo bosco, è la più amata da grandi e piccini ed è un’esclusiva di “Ma dove vivono i cartoni?”, Ceo Aurora Manuele, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese.

È l’unica, vera, originale scuola in cui si può apprendere per diventare veri elfi di Babbo Natale, seguire lezioni per poter essere in grado di sostenere il vecchio magico con la barba bianca. Attenzione! Per poter essere decretati elfi provetti, bisogna studiare per bene e affrontare delle sfide per poi essere insigniti del diploma di vero elfo.

Le novità, quest’anno, cominciano fin dall’ingresso dove i bambini riceveranno il “passaporto dell’elfo” per poter iniziare il loro percorso ricco di sorprese avvincenti.

Come la “scuola guida artica” che permetterà ai partecipanti di imparare i segreti delle renne volanti, fino a conseguire una preziosa “patente artica”. Poi si potrà scoprire la ricetta segreta dei biscotti di Santa Claus, cantare in un meraviglioso Coro Gospel e affrontare il Grinch per giungere poi all’incontro più importante: quello con il vero Babbo Natale.

E, a proposito di incontri speciali, quest’anno sarà possibile avere un incontro privato proprio con Babbo Natale e farci, persino colazione insieme. Un’edizione, quella di quest’anno, da non perdere e dedicata, come sempre con “Ma dove vivono i cartoni?”, alle famiglie con la mission della “family experience”.

Altra novità è uno straordinario Christmas Show all’interno del bosco, dove si potrà ballare sotto una nevicata polare, con gnomi, elfi e tanti protagonisti della festa più amata al mondo. Gli elfi guida saranno Elfo Pitagora, Rettore della Scuola del Natale ed Elfo Galileo, l’inventore di Babbo Natale. Loro accompagneranno i bambini e gli adulti nel viaggio meraviglioso tra luci, scintille e tanti regali.

Inoltre, si potrà usufruire del punto ristoro per scoprire dei menù a tema della variegata tradizione natalizia.

Per i più piccoli sarà possibile provare la “merenda dell’elfo” con biscottini speciali e cioccolata calda mentre agli adulti è dedicata una degustazione di vin brûlé, preparato con l’antica ricetta originale. E, tassativamente, segreta! Non mancherà, poi, la possibilità romantica di baciarsi sotto il vischio.

Insomma! Un’anteprima natalizia da non perdere.

«Gli gnomi hanno pensato proprio a tutto – fanno sapere le creature del bosco- e affinché la magia delle feste abbia inizio hanno organizzato questa emozionante anteprima di Natale. A tutto il resto penseremo noi! E voi ci credete alla magia?».

Ci trovi allo STRAMBOSCO – Oasi Vivinatura Lago Sele dal 16 novembre fino al 1 dicembre tutti i sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 17. Un ingresso ogni ora.

L’evento è su prenotazione e a numero chiuso. Vestiti comodo e in pieno mood natalizio.

Puoi inviare un whatsapp al 3272540679 per tutte le info.