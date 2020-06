Napoli – Torre del Greco – L’avvocato Gennaro Torrese è il nuovo presidente dell’Unione dei Fori della Campania

“Sono orgoglioso del compito affidatomi da dieci ordini forensi della nostra regione”

Gennaro Torrese, 68 anni, già più volte presidente dell’ordine degli avvocati di Torre Annunziata, è il nuovo presidente dell’Unione dei Fori della Campania.

L’importante nomina è arrivata al termine dell’incontro di tutti i presidenti degli ordini forensi regionali.

Felice della nomina il diretto interessato: “È motivo di orgoglio per me – afferma infatti Gennaro Torrese – essere stato eletto da dieci ordini forensi dell’intera regione come presidente dell’Unione dei Fori Campani. Ringrazio tutti i presidenti degli ordini che mi hanno prescelto e mi auguro di poter rispondere con i fatti e con i risultati all’impegnativo compito che mi è stato affidato”.

Uno dei primi pensieri va agli altri avvocati che con lui affronteranno questa nuova, significativa esperienza: “Sarò coadiuvato – sottolinea ancora torrese – da una squadra di illustri colleghi che compongono l’ufficio di presidenza, presidenti in carica e colleghi già impegnati nelle istituzioni forensi”.

Questo è il nuovo organigramma dell’Unione: Gennaro Torrese presidente; Gaetano Paolino e Marcello Luparella vicepresidenti; Arcangelo Urraro segretario; Giovanni Carini tesoriere;

Guido Casalino, Domenico Lentini, Tommaso Fabiano, Adolfo Russo e Gianfranco Mallardo componenti.