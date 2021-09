Ercolano diventa capitale europea dei siti Unesco ed ospiterà fino al prossimo 2 ottobre la terza edizione del “Workshop sul ruolo dei centri visitatori nei siti designati dall’UNESCO – Lavorare con le comunità”, organizzato in stretta collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano.

“E’ per noi motivo d’orgoglio poter ospitare un così importante appuntamento. Per quattro giorni tantissimi professionisti del mondo dell’archeologia e del turismo provenienti da tutta Europa saranno ospitati ad Ercolano ed avranno la possibilità di conoscere da vicino le nostre bellezze. Una grande vetrina per il nostro patrimonio storico, archeologico e artistico, infatti il workshop si terrà in diverse location di Ercolano: dal Museo Archeologico Virtuale a Villa Campolieto, senza dimenticare, ovviamente, l’area archeologica” – spiega il sindaco Ciro Buonajuto.