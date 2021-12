Presieduta da Vincenza Amato, la seduta del Consiglio comunale di Napoli è iniziata alla presenza di 30 consiglieri. Prima dell’analisi delle delibere all’ordine del giorno, diversi consiglieri sono intervenuti su questioni urgenti come previsto dall’articolo 37 del Regolamento comunale.

Antonio Bassolino (Misto) è intervenuto sul tema della manutenzione della città. Sono evidenti – ha detto – i tanti contrasti nelle piccole cose della vita quotidiana dei napoletani, e si registra continuamente il degrado di alcuni siti, oltre che la cattiva manutenzione delle strade.

In particolare, ha evidenziato, bisogna affrontare la riqualificazione della Galleria Umberto I, un vero e proprio “pugno nello stomaco” per chi la attraversa, soprattutto nelle ore notturne. Non bisogna perdere – ha spiegato – uno sguardo critico su queste situazioni, sulle molteplici realtà che offre la città, e le risorse europee e del Pnrr rappresentano una opportunità senza precedenti per affrontare il tema del futuro della città.