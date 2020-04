Salerno – “Con il potenziamento del dispositivo ‘Strade Sicure’ a Salerno veniamo incontro alle richieste dei sindaci delle amministrazioni locali per l’emergenza Covid-19.

Laddove ci è stato richiesto siamo intervenuti aumentando il numero dei militari, 60 unità in più a Salerno e 115 nella piazza di Napoli, e dove necessario è stata anche rimodulata l’operazione per renderla ancora più aderente alle necessità contingenti.

La risposta puntuale della Difesa in Campania, così come su tutto il territorio nazionale, è sotto gli occhi di tutti”, scrive in una nota il Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo. “Stiamo facendo un grande lavoro d’intesa con il Ministero dell’Interno e con le Prefetture che viene riconosciuto dai sindaci e dai cittadini”.