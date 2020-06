Portici – Dalla sua pagina Facebook, il sindaco di Portici, Enzo Cuomo, si racconta:

“Una sera del mese di marzo guardando i Tg vedevo un servizio con le colonne di camion militari che trasportavano le salme senza vita di persone morte per COVID 19, è stato in quel momento che mi ha assalito la paura, poche volte mi era capitato di viverla come una emozione primaria di difesa, mi rendevo conto che quella situazione di pericolo era assolutamente reale, e che l’ avevamo sottovalutata perché pensavamo che la Pandemia fosse qualcosa di lontano dalle nostre vite e dal nostro tempo, ed invece non era cosi’.

Un Sindaco può’ aver paura ma deve avere una reazione organica ed istituzionale e prepararsi all’apprestamento delle difese ai Cittadini che si sono immediatamente tradotte in un atteggiamento di rigore e di decisioni per gestire una situazione che è stata difficilissima, e per certi aspetti ancora lo è.

Tanti in quei giorni mi hanno aiutato ed ancora oggi tanti lo fanno, ma forse la solitudine di chi ha la responsabilta‘ delle scelte ti da quella forza che ti fa gestire la paura ed il panico.

Un Sindaco è un essere umano ed è anche questo…., ho vissuto delle emozioni forti che racconto in una bella intervista al MATTINO.