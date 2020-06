Pompei – Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55/2019 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “MANUTENZIONE STRADE CITTADINE” che prevede gli interventi alle seguenti strade: via Vittorio Emanuele, via G.B. Della Salle, via San Giuseppe, traversa di via Vittorio Emanuele, via Mazzini dall’incrocio con via Lepanto al distributore ERG, via Astolelle primo tratto da via Mazzini a Via Bonifica, via San Abbondio tratto cavalcavia Sarno a via Astolelle, via Messigno da piazza Concordia e via Carrara, via Fontanelle e via Villa dei Misteri.

La scorsa settimana hanno avuto inizio i lavori, partendo da via Messigno e, attualmente, si sta procedendo su Via Fontanelle. Seguiranno poi gli interventi su via San Abbondio i quali procederanno sulle altre strade secondo un cronoprogramma aggiornato.

Pertanto le strade interessate successivamente saranno: via G.B. Della Salle, via San Giuseppe, via Mazzini, via Astolelle, via Villa dei Misteri e via Vittorio Emanuele.

E’ inoltre in itinere l’appalto per il restyling urbano inerente l’adeguamento igienico funzionale della via Lepanto, unitamente alla via Crapolla I e II.

L’Amministrazione, inoltre, sta operando un monitoraggio sugli interventi già eseguiti dagli enti terzi, gestori dei sottoservizi, affinché i lavori di ripristino, al termine degli interventi manutentivi, opportunatamente autorizzati, siano ripristinati a regola d’arte secondo il vigente regolamento.

Ed ancora, a breve, sarà indetta la gara annuale per la manutenzione ordinaria delle strade cittadine al fine del ripristino dei lievi dissesti che si generano accidentalmente su tutto il territorio comunale.