Comune San Giorgio a Cremano – Aiuto ai negozianti: sconto Tari.

“Cari concittadini – scrive il sindaco Giorgio Zinno -, il primo provvedimento approvato dalla giunta va nella direzione del sostegno alle attività produttive, colpite dalla crisi a causa dell’emergenza Covid.

Così come avevamo promesso, abbiamo infatti deliberato la riduzione del 40% sulla Tari 2020 per gli operatori commerciali che hanno subito la chiusura di almeno due mesi e del 20% se la sospensione dell’attività è al di sotto dei due mesi. Questo vale, non solo sull’importo variabile, ma sul totale da pagare per l’anno in corso.

Domani sarà pubblicato sul sito istituzionale il bando per poter accedere alle riduzioni con le modalità e i termini di presentazione delle domande con la modulistica da utilizzare.

La misura ci consente di aiutare i titolari della attività commerciali con un imponente stanziamento in bilancio di 700.000 euro approvato dalla maggioranza che mi sosteneva durante il primo mandato di sindaco nell’ultimo consiglio comunale.

I commercianti non possono e non devono essere lasciati soli in questo momento; infatti nei diversi incontri avuti con i rappresentanti delle varie categorie commerciali colpite da questo armageddon sanitario ed economico, avevo già manifestato la volontà di intervenire in questo senso.

Il primo atto di giunta infatti è stato questo.

D’accordo con l’assessore ai Tributi e al Bilancio, Giuseppe Giordano, abbiamo elaborato una delibera che all’interno confermava anche le riduzioni già in essere, per le utenze domestiche, come da regolamento.

I tributi potranno essere versati in quattro rate o in un’unica soluzione secondo le seguenti scadenze:

1° RATA entro il 15/12/2020; 2° RATA entro il 15/01/2021; 3° RATA entro il 15/02/2021; 4°RATA entro il 15/03/2020;

Qualora si preferisse versare tutto in un’unica soluzione, la scadenza è fissata entro il 15/12/2020.

Siamo consapevoli che la ripresa non è facile, la pandemia ha stravolto le nostre vite, ripercuotendosi sul tessuto economico ma percorriamo insieme la strada della ripartenza.

Un aiuto oggi significa dare la possibilità di sostenere le nostre attività commerciali per il futuro. Insieme ce la faremo.