San Giorgio a Cremano – 31esimo anniversario della Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il sindaco di San Giorgio invita ad un Flash Mob dai balconi.

“Cari concittadini, domani 20 novembre si celebra il 31esimo anniversario della Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Fino all’anno scorso abbiamo festeggiato insieme, in piazza e nelle nostre ville; piccoli e adulti per ribadire l’importanza dei diritti dei bambini, il rispetto verso l’altro e l’inclusione.

Questa volta non potremo farlo, ma celebreremo lo stesso il compleanno della Convenzione dei Diritti, a distanza ma uniti, in un flash mob che durerà l’intera mattinata.

Per farlo ciascuno potrá allestire il proprio balcone con un disegno che abbia come tema “la rete”, intrecciando così idealmente le relazioni che ci stanno mancando e continuare a rendere protagonisti i nostri bambini e ragazzi, ricordando loro che torneremo presto a riabbracciarci.

Sarà un messaggio anche per noi adulti; facendo “rete” infatti, dimostreremo ancora una volta la forza della nostra comunità che non dimentica i bambini, soprattutto in un periodo così difficile. Siamo una città che coltiva il rispetto e la tutela delle diversità nella piena solidarietà. Sempre.

Facciamolo tutti. Abbelliamo i balconi con disegni fatti dai bambini. Dal municipio esporremo la bandiera dell’Unicef. É importante per dire che ci siamo e che guardiamo insieme ai nostri bambini, ad un futuro senza più nodi.

L’evento si svolgerà d’accordo con Unicef Campania, Comitato Unicef Napoli, Unicef Caserta, Comitato Provinciale Unicef di Benevento, Comitato Unicef Avellino, Comitato Unicef Salerno, Gruppo Città dei bambini e delle bambine San Giorgio a Cremano.