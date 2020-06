Castellammare di Stabia – Approvato progetto Youth Lab da 13mila e 200 euro, elaborato dal Forum dei Giovani

Il progetto Youth Lab elaborato dal Forum dei Giovani in collaborazione con l’amministrazione comunale, è risultato vincitore di un finanziamento di 13mila e 200 euro nell’ambito del bando “Giovani In Comune” della Regione Campania.

“Un bel risultato conseguito grazie alla cooperazione messa in atto tra la nostra amministrazione e il Forum dei Giovani, un riconoscimento importante per un progetto che si articola in tre fasi, con laboratori rivolti ai giovani tra 16 e 34 anni volti a promuovere i principi di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alla cittadinanza europea, e la cooperazione con le istituzioni.

Questa iniziativa consentirà anche di favorire la creazione di nuove figure professionali, che potranno formarsi in maniera concreta nell’ambito della progettazione sociale e dell’europrogettazione”, questo è il commento che arriva dal Comune.