Napoli – È una misura straordinaria di sostegno per i nuclei familiari residenti in Campania contenuta nel Piano Socio-Economico della Regione Campania per far fronte all’emergenza determinata dall’insorgere dell’epidemia da Covid-19.

La presentazione delle domande per accedere ai contributi previsti dall’avviso si è chiusa alle ore 24 del giorno 7 maggio 2020.

Modalità di riscossione

Avviso “Misure straordinarie di sostegno alle famiglie residenti in Campania per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindici anni durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza Covid-19

A partire da oggi, 5 giugno, i beneficiari del contributo compresi nell’elenco delle domande ammesse – I Blocco (allegato A del DD n. 344 del 03/06/2020), si potranno recare presso gli sportelli di Poste Italiane, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale, per riscuotere il contributo assegnato.

Si ricorda che:

i dispositivi che è possibile acquistare sono personal computer, tablet, notebook e altri strumenti utili per l’apprendimento a distanza;

i soggetti che abbiano ricevuto attrezzature in comodato d’uso dalle scuole, dovranno restituire il materiale ricevuto dalle scuole e conservare la ricevuta di avvenuta consegna, tenendola a disposizione per eventuali controlli;

i beneficiari dovranno conservare copia della documentazione attestante il pagamento dei dispositivi, con indicazione dell’acquirente e dei prodotti acquistati;

le spese devono essere sostenute dai beneficiari, nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19, a partire dal 5 marzo 2020.

il contributo è destinato all’intero nucleo familiare, pertanto, gli eventuali benefici (tra quelli indicati nell’avviso, art.3) ricevuti per qualsiasi componente del nucleo familiare, non sono cumulabili con il contributo “Con le Famiglie”.

Si chiarisce che all’avviso sono state presentate un numero considerevole di domande. Le stesse, ai fini della graduatoria, così come previsto dall’art. 9 dell’avviso, sono state ordinate in base all’ISEE dichiarato (con gli ISEE più bassi in cima alla graduatoria).

Il Decreto n. 318 del 21/05/2020 include le prime 33.085 domande (in ordine di ISEE).

Al momento, tutte le domande che non sono presenti negli elenchi approvati sono ancora in corso di istruttoria. Qualora, a seguito della stessa, risultino ammissibili, saranno finanziate con l’approvazione di ulteriori decreti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Eventuali osservazioni da parte degli esclusi inseriti nell’allegato B potranno essere presentate, nel termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’atto di approvazione del primo gruppo di ammessi. La pubblicazione dell’atto di approvazione della graduatoria è avvenuta in data 28/05/2020, BURC n. 116, pertanto il termine ultimo per presentare le proprie osservazioni è stabilito al 07/06/2020. Si possono presentare le osservazioni con un messaggio e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica

osservazioni.conlefamiglie@regione.campania.it

Il messaggio deve riportare in oggetto il numero di PROTOCOLLO DELLA DOMANDA (Il protocollo corrisponde al CODICE DOMANDA che si trova sia nell’e-mail di conferma di presentazione della domanda, sia, indicato in alto, nella domanda stessa.) e, nel testo, le generalità del richiedente e, in maniera dettagliata, le motivazioni a fondamento dell’osservazione, nonché eventuali allegati nel caso essi siano necessari a supportare le motivazioni stesse.

Per recuperare il numero di PROTOCOLLO DELLA DOMANDA (Il protocollo corrisponde al CODICE DOMANDA che si trova sia nell’e-mail di conferma di presentazione della domanda, sia, indicato in alto, nella domanda stessa.) basta inviare una mail a

helpdesk.conlefamiglie@ifelcampania.it

e indicare:

– Nome e cognome, data di nascita e codice fiscale del richiedente;

– Indirizzo e-mail utilizzato in sede di registrazione.

Per i chiarimenti generali continua ad essere attivo l’indirizzo

helpdesk.conlefamiglie@ifelcampania.it

