Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 restano 4.822: nessun caso di coronavirus trovato su 2.485 tamponi esaminati (212.486 dall’inizio della pandemia).

L’Unità di crisi ha precisato che «in merito alle notizie date oggi da alcuni sindaci, relative a nuovi positivi, si precisa che si tratta di casi già inseriti nei bollettini precedenti nei giorni precedenti alle ultime 24 ore». Di seguito l’infografica riepilogativa della giornata.

Per al Task Force regionale, dunque, la giornata segna per la prima volta l’azzeramento del contagio dopo tre mesi di emergenza pandemica.

Ma nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 5 decessi, che portano il totale a 420. Lo ha reso noto l’Unità di crisi, che alle 17,30 ha diffuso il consueto aggiornamento del pomeriggio. Salgono ancora i guariti, 35 in più nell’ultimo giorno per complessivi 3.572, di cui 3.514 totalmente guariti e 58 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione.

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio regionale della Campania, il Ministero ha diffuso la tabella con gli ulteriori dati clinici. I pazienti ricoverati con sintomi in Campania sono 160 (-46) in terapia intensiva 5 (+1), mentre 665 (+6) si trovano in isolamento domiciliare. I casi attualmente positivi, cioé detratti i guariti e i deceduti, sono 830 (-39, ma non sono contabilizzati i 60 di Ariano Irpino riscontrati con lo screening) contro i 4.822 dall’inizio della pandemia.