San Giorgio a Cremano – A San Giorgio corso di digitalizzazione per anziani. Ecco come fare domanda

Le parole del sindaco Giorgio Zinno su come fare domanda:

Cari concittadini, nella pianificazione delle attività che guardano ai nostri anziani tra le categorie da tutelare, con l’assessore Giuseppe Giordano, abbiamo messo in campo un’altra opportunità che riguarda questa volta l’alfabetizzazione informatica, ovvero la possibilità per gli over 60 di apprendere l’uso del computer e di internet, in maniera del tutto gratuita.

Il percorso di alfabetizzazione informatica, che si svolgerà in presenza a partire da gennaio 2022 in un luogo sul territorio che verrà successivamente comunicato , fornirà competenze di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet, in particolare: saranno illustrati l’utilizzo di programmi di videoscrittura, il mondo del web e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni; la comunicazione tramite e-mail, messaggistica e voce.

Infine, un’importante sezione è riservata ai nuovi modelli di aggregazione sociale e di condivisione quali Facebook, IG, YouTube e una sezione sarà dedicata anche alla identificazione e verifica delle fake news, per evitare che i nostri anziani rimangano vittime di truffe on line.

Il corso è riservato ai primi 24 cittadini in possesso dei requisiti di seguito elencati, che presenteranno domanda ed avrà durata di 20 ore. Per accedervi quindi, è necessario:

– avere un’età pari o superiore a 60 anni;

– essere residenti nel comune di San Giorgio a Cremano;

– avere un ISEE familiare non superiore ad € 10 mila euro.

E’ già possibile presentare domanda, secondo il modello che trovare al link:

http://www.e-cremano.it/…/88/67/DOCUMENT_FILE_428867.pdf

La procedura seguita sarà quella a sportello. Le richieste dovranno essere indirizzate al Dirigente del VI Settore a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.generale@cremano.telecompost.it oppure mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo della Città di San Giorgio a Cremano sito in Piazza Carlo di Borbone n. 10.

Vi ricordo anche che sono aperti i termini per l’iscrizione ai Centri Sociali, “Giovanni Cena”, “Guido Rossa” e “Sandriana”.

È possibile iscriversi ad uno solo dei centri per la terza età entro il 13 gennaio 2022, essendo in possesso dei seguenti requisiti:

– essere residenti nel comune di San Giorgio a Cremano;

– aver compiuto 60 anni di età, oppure 55 ma con pensione o con invalidità superiore al 74%;

Iscrizione e partecipazione alle attività sono gratuite.

Le domande, da redigere secondo il modello allegato che trovate al seguente link:

http://www.e-cremano.it/…/90/38/DOCUMENT_FILE_429038.pdf

dovranno essere inviate all’indirizzo: protocollo.generale@cremano.telecompost.it; oppure consegnata all’ufficio Protocollo, sito in Piazza Carlo di Borbone n.10.