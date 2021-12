Portici – Banco Alimentare per 230 Famiglie Porticesi

Un pacco alimentare cofinanziato con soldi del Comune di Portici e distribuito con cadenza mensile ai Cittadini che vivono un disagio socio-economico. Si tratta del progetto “condividere i bisogni per condividere il senso della vita”. Aderendo secondo i requisiti richiesti dal bando già pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Portici, un massimo di 230 nuclei familiari potranno ricevere ogni mese, per tutto l’anno 2022, un pacco con dentro alimenti di prima necessità. Un’idea che si attua con la collaborazione di Banco Alimentare Campania Onlus e che vuole essere un sostegno concreto a quelle famiglie che vivono delle situazioni di disagio scaturite da difficoltà economiche. I numeri dell’iniziativa sono già eloquenti: nel 2021 sono stati distribuiti ben 58.393 chilogrammi di aiuti alimentari per un valore commerciale di circa 187mila euro.

I requisiti e il modulo per poter partecipare al bando sono già disponibili al seguente link https://www.comune.portici.na.it/…/po/mostra_news.php… oppure recandosi presso gli uffici delle Politiche Sociali in via Salute 45 (tel. 0817862712/20) dove è possibile ritirare la modulistica dal Lunedì al Venerdì, dalle 8 e 30 alle 12 e 30.

L’iniziativa è del Comune di Portici, la distribuzione costa 13.000 euro all’anno ed è finanziata con fondi del bilancio comunale.