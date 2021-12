Il personale della Polizia Locale napoletano sta intensificando i controlli nell’ambito delle Azioni a supporto della mobilità cittadina per il periodo natalizio. Gli agenti motociclisti appartenenti al Gruppo Intervento Territoriale (G.I.T.), hanno sottoposto a controllo n. 43 autobus dei quali n. 8 sono stati sanzionati perché non autorizzati ad accedere in città per effettuare il trasbordo dei passeggeri come prescrive l’Ordinanza Dirigenziale dello scorso 29 novembre. Uno dei bus turistici sottoposti a controllo è stato sanzionato perché sprovvisto di assicurazione obbligatoria e non sottoposto a revisione periodica.

Il bus è stato sottoposto a sequestro amministrativo e prelevato in sicurezza per essere depositato presso una rimessa sita in Maddaloni in provincia di Caserta. Gli agenti della Polizia Turistica della U.O. Chiaia hanno effettuato, inoltre, verifiche sui taxi e NCC nonché sulle attività recettive su tutto il territorio. In zona aeroporto è stato fermato un veicolo privato con passeggeri a bordo i quali avevano corrisposto per il trasporto da Nocera Inferiore a Napoli una somma pari ad € 50,00.

Al conducente è stata irrogata una sanzione pari ad € € 173,00 con conseguente fermo amministrativo del veicolo come previsto dal C.d.S. In piazza Trieste e Trento è stato verbalizzato un conducente taxi del Comune di Portici perché aveva prelevato passeggeri al di fuori del proprio comune di competenza. In questo caso il conducente verrà segnalato all’ufficio competente del comune che ha rilasciato la licenza taxi oltre alla sanzione canonica del C.d.S. In via Poerio è stata sanzionata una struttura ricettiva affittacamere per superamento capacità ricettiva. Il titolare aveva denunciato nella SCIA 1 sola camera mentre al controllo risultavano, su un solo piano, 4 camere. E’ stato, dunque, verbalizzato il titolare ai sensi normativa regionale con una somma pari € 667,00.