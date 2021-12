Ercolano – Controlli in città: in strada con gli agenti della Municipale anche il sindaco Buonajuto

Rafforzati i controlli in tutte le zone della città di Ercolano. Gli agenti della Polizia Municipale, nella mattinata di lunedì 13 dicembre, hanno controllato oltre 150 autovetture, contravvenzioni per cellulare alla guida, 22 le multe per divieto di sosta, mentre un’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo perché sprovvista di revisione. Sequestrati anche 5 chilogrammi di pane non imbustato.

In strada insieme agli agenti della Municipale anche il sindaco Ciro Buonajuto che spiega: “Ho voluto partecipare personalmente ai controlli, perché vogliamo garantire controlli e sicurezza ai residenti, turisti ed operatori per un Natale più sicuro”.

Il primo cittadino anticipa che “nelle prossime settimane intensificheremo, di concerto con le Forze dell’Ordine, ancora di più i controlli sia per quanto concerne il codice della strada, sia per il rispetto delle normative anti covid. E per i giorni di Natale e Capodanno vieteremo, con apposita ordinanza, la vendita di bevande contenute in bottiglie o bicchieri di vetro”.

Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante/reggente Nicola Vanacore, sono stati impegnati in diverse zone della città, in particolare via Benedetto Cozzolino, arteria ad alto scorrimento e spesso teatro di incidenti.