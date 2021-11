Ercolano – A.A.A. Cercasi sponsor per Albero di Natale luminarie ad Ercolano.

Ecco la comunicazione del sindaco Ciro Buonajuto.

“E’ disponibile sul sito internet del Comune l’avviso e la documentazione relativa alla manifestazione di interesse, che scade il 10 novembre, per ricercare sponsor a sostegno dell’allestimento e della realizzazione di Albero di #Natale e delle luminarie natalizie.

Sono sicuro che i commercianti e gli imprenditori non faranno mancare il loro supporto e il loro sostegno, così da poter prevedere, accanto a quelle già finanziate dall’Amministrazione, altre installazioni per rendere le prossime festività ancora più belle ed emozionanti per i cittadini, ma anche per i tanti turisti che decideranno di visitare la nostra #Ercolano”.