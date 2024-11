E’ la città di Napoli protagonista indiscussa alla 44esima edizione del World Travel Market di Londra.

World Travel Market si tiene ogni anno a Londra: la manifestazione dura quattro giorni ed è considerato un must per il settore turistico.

Durante il World Travel Market vengono presentate numerose destinazioni e altri aspetti del settore turistico davanti ad un pubblico specializzato di professionisti in Italia e nel mondo.







Si tratta di una opportunità unica per l’intera industria del turismo di incontrarsi e confrontarsi sulle proprie esperienze.

Per i partecipanti al WTM, la manifestazione rappresenta un vantaggio competitivo e la possibilità di essere continuamente aggiornato con le ultime notizie sullo sviluppo del settore.

Con il nuovo brand turistico, la città partenopea si racconta attraverso simboli e lettere che uniscono arte e identità: dalla passione per il calcio ai misteri sotterranei, dalla street art, ai capolavori culinari Napoli è qui per promuovere il suo ricco patrimonio e le tante attività culturali pensate per incuriosire ogni tipo di viaggiatore

Un’occasione speciale per far conoscere le novità e celebrare l’avvicinarsi del 2025, anno in cui festeggeremo i 2500 anni di storia della nostra città.