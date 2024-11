La prossima edizione della Fiera del Baratto e dell’Usato a Napoli alla Mostra d’Oltremare è tutta da non perdere, come da non perdere sono state le precedenti occasioni che hanno fatto registrare numeri record di visitatori.

L’appuntamento con l’edizione autunnale è fissato per il 30 novembre e 1 dicembre presso la Mostra d’Oltremare di viale Kennedy a Napoli.

Negli anni questa manifestazione è divenuta una delle più attese da tutti i cittadini della Campania.







Il successo della manifestazione dovuto alla grande affluenza di pubblico, al rapporto qualità/valore degli oggetti proposti e all’atmosfera di sicurezza e serenità hanno permesso di raggiungere sempre grandi successi in termini di espositori e visitatori, nonché curiosi attratti dalla oggettistica.

In questa edizione oltre alle classiche categorie anche il piccolo antiquariato, collezionismo, modernariato, antiquariato, artigianato manufatto, abbigliamento vintage e il vasto settore del “di tutto di più”.