Il 26 e 27 novembre è in programma il Salone dello Studente, l’evento tanto attesa dal mondo accademico e studentesco.

L’appuntamento è a Napoli, presso la Fiera d’Oltremare, e si presenta come un’occasione unica per incontrare e conoscere tutte le opportunità post-diploma, in Italia e all’estero.

L’ingresso al Salone dello Studente è libero e gratuito.







La manifestazione è rivolta a studenti, genitori, docenti, operatori del settore e accompagnatori di gruppi classe.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi. In caso di partecipazione in presenza è necessario essere muniti di pass d’ingresso.

L’accesso al polo fieristico sarà possibile dalle ore 9 alle ore 13.30.

Al Salone dello Studente sarà data ai giovani la possibilità di conoscere tutti i corsi di laurea, dialogare con tutor e rappresentanti di enti pubblici e privati, simulare i test di ammissione, valutare le loro soft skills e confrontarsi con professionisti e orientatori.

Nella kermesse non mancheranno anche laboratori pratici e stand di Istituti di alta formazione.

La partecipazione al Salone dello Studente garantisce ad ogni studentessa e ad ogni studente la possibilità di ricevere un attestato volto al riconoscimento di 10 ore valorizzabili ai fini PCTO.