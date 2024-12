Vico Equense – Una mostra di presepi rinomati in tutto il mondo, per promuovere l’arte del Presepe e tramandarla ai giovani. Dopo l’inaugurazione di domenica scorsa, si rinnova l’esposizione allestita alla Chiesa della SS. Annunziata che dal 13 dicembre e fino all’11 gennaio 2025 valorizza la maestria dei presepisti di Vico Equense.

Una passione nata da lontano e che ha trovato il suo primo sbocco nella mostra “Pastori in cammino”, realizzata da Umberto Di Martino a Punta Mare, a Vico Equense. Nacque poi la collaborazione con la Città di Vico Equense che da allora ha promosso l’iniziativa, valorizzandola e portandola al suo attuale splendore.







La mostra sarà aperta dal 13 al 15 dicembre dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00; poi dal 21 dicembre al 6 gennaio con gli stessi orari. Infine il 10 e 11 gennaio dalle ore 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 19.00. In chiusura è prevista una cerimonia con consegna degli attestati ai presepisti che hanno esposto le loro opere.

“La mostra della SS. Annunziata raccoglie le opere di decine di presepisti rinomati in tutto il mondo, veri e propri maestri capaci di trasformare materiali semplici in straordinari racconti di fede e umanità – ha spiegato il Sindaco Giuseppe Aiello -. Ogni presepe è una finestra sul passato, un omaggio alle radici profonde della nostra cultura e una testimonianza dell’inestimabile valore del patrimonio artistico di Vico Equense. L’arte presepiale qui non è solo una tradizione, ma un’eredità viva, tramandata di generazione in generazione. Attraverso queste opere, possiamo ammirare la cura nei dettagli, la devozione e la passione che i nostri artisti mettono nel rendere ogni scena un capolavoro”, ha continuato il primo cittadino.

Infine un ringraziamento agli organizzatori che “hanno reso possibile un evento capace di coinvolgere ed educare. Un momento di cultura davvero importante, reso possibile grazie alla collaborazione di Amici del Presepe ETS Vico Equense e a chi con il loro impegno, darà ai visitatori l’opportunità di immergersi in un viaggio tra arte, storia e spiritualità”.