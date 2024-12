Gragnano – Il panuozzo di Gragnano entra dalla porta principale della gastronomia campana. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha concesso la registrazione del marchio “Panuozzo di Gragnano”. Chi vorrà imitare i mastri pizzaioli gragnanesi dovrà fare i conti con il suo disciplinare, al fine di non utilizzare impropriamente il nome del panuozzo di Gragnano.

Giovedì 12 dicembre alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale ci sarà un momento di confronto tra autorità ed esperti del settore. A partecipare alla serata ci sarà il Sindaco di Gragnano Nello D’Auria, l’assessore regionale Nicola Caputo, l’agronomo Vincenzo Scola e il presidente dell’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano Camillo Arpaia.







La ricetta è nota. Il panuozzo non va confuso con un comune panino o saltimbocca. Il prodotto di base nasce come prodotto della panificazione; e cuoce nel forno della pizza dove ci finisce due volte. La seconda dopo essere stato farcito di solito con mozzarella o provola e altri ingredienti che variano a seconda di gusti e fantasia dei suoi estimatori. In continuo aumento. Quello tipico è con la pancetta prodotta sui Lattari.

“Questo riconoscimento non solo celebra la cultura gastronomica locale, ma rappresenta anche una garanzia per i consumatori che potranno assaporare il vero Panuozzo di Gragnano, preparato secondo le regole di una tradizione tramandata da generazioni. Un lavoro che ci tutela da tutte le potenziali contraffazioni che potrebbero fuorviare i consumatori circa l’origine e la qualità del Panuozzo di Gragnano”, ha dichiarato il presidente dell’Associazione Pizza e Panuozzo di Gragnano Camillo Arpaia.

A seguire, negli spazi esterni della Biblioteca, i presenti potranno partecipare a una degustazione esclusiva del vero Panuozzo di Gragnano, un viaggio di sapori autentici che celebra la maestria e la passione dei pizzaioli locali.

“La cerimonia sarà l’occasione per raccontare la storia e il valore di questo prodotto unico e per condividere con la comunità e gli ospiti il significato della certificazione appena ottenuta – ha sottolineato il Sindaco di Gragnano Nello D’Auria -. Gragnano è famosa nel mondo per le sue eccellenze alimentari e ogni passo in avanti per la tutela e valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità. Ringrazio chi si è speso così tanto per la buona riuscita di questa operazione di tutela di una nostra eccellenza e invito tutti gli amanti della tradizione e della buona cucina a unirsi a questa celebrazione. Sarà un momento di orgoglio per la città e per tutti coloro che riconoscono il valore della cultura enogastronomica italiana”.