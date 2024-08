Vico Equense – Al via l’undicesima edizione di “Estarte”, il festival della danza.

Tutto pronto a Vico Equense per l’undicesima edizione di “EstArte”, il festival della danza ideato e promosso dall’associazione “L’école de Danse” con il patrocinio della Città di Vico Equense. Il festival è in programma dal 2 al 7 settembre con la direzione organizzativa di Adele Balestrieri, direzione artistica di Dino Verga e coordinamento di Sonia Ferraro.







Aperte le iscrizioni per l’evento che porta la cultura della Danza con seminari, conferenze, spettacoli, manifestazioni aperti gratuitamente al pubblico, accanto allo stage internazionale. La kermesse mira a promuovere e valorizzare le discipline sportive e in particolare la danza, tra le giovani generazioni finalizzate all’inclusione e allo scambio di buone pratiche tra scuole e paesi diversi.

L’evento ha in programma diversi momenti di aggregazione e di cultura che si terranno al palazzetto dello sport e presso il l’Aequa CineTeatroSpazioArte. Tra questi, quello del 4 settembre alle ore 16.00, con la conferenza sul tema dell’inclusione, danza e disabilità, tenuta da Rossella Battista, critica di danza e teatro e redattrice de L’Unità, dal titolo “Diversi come due gocce d’acqua”, presso la Sala delle Colonne dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso.

Poi il 5 settembre alle 20.30 presso l’Aequa CineTeatroSpazioArte ci sarà l’incontro dibattito e spettacolo dal titolo “La danza italiana” con la compagnia di danza emergenti in Italia, ARTGARAGEDANCECO di Emma Cianchi. Poi venerdì 6 settembre alle 19.30 presso il chiostro dell’Istituto SS. Trinità e Paradiso spazio all’evento “L’ora che volge al Disio” e, ovviamente, il grande Gala spettacolo finale dei laboratori di danza tenutisi durante lo stage in programma sabato 7 settembre alle 20.30 presso l’Aequa CineTeatroSpazioArte, con la presenza di docenti e ospiti professionisti con assegnazione di borse di studio presso scuole ed eventi internazionali.

Gli stage saranno sotto le direzioni così suddivise:

– DANZA CLASSICA: i primi ballerini dell’Albanian Opera House Adela e Anxhelo Mucollari, la docente della scuola di Ballo del Teatro San Carlo di Napoli Rossella Lo Sapio e la docente dell’Accademia del Teatro Nazionale di Bratislava Jana Simkovicova;

– DANZA CONTEMPORANEA: i docenti dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma Dino Verga e Luca Russo;

– HIP HOP: i fondatori del gruppo KissMonkey Andrea Veneri e Nilde Serpa;

– MODERN: la danzatrice dello staff di “Amici” di Maria de Filippi Francesca Di Maio e il danzatore insegnante di Horton Tecnique Andrea Arionte;

– MAESTRI MUSICISTI: i Docenti dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma Paolo Demitry e Federico Di Maio.

In occasione di EstArte 2024 verrà lanciato il Progetto “Net(3)work Connected through dance”, un’aggregazione di tre stage internazionali tenutisi a Vico Equense, Tirana (Albania) e Bratislava (Slovacchia) che operano congiuntamente per offrire a studenti di danza europei ed extra-europei la possibilità di approfondire le proprie conoscenze in ambito coreutico nei diversi Paesi sede del Progetto, attraverso l’applicazione di riduzioni delle quote e convenzioni con alberghi e ristoranti in loco. Il filo rosso che unisce i tre stage consorziati è la medesima volontà di divulgazione della Danza dei direttori artistici e organizzativi dei singoli stages, unita alla presenza in due o più stages dei medesimi insegnanti.

“Il festival – ha spiegato il sindaco Peppe Aiello – si propone come uno strumento utile per avvicinare e appassionare sempre più i giovani a queste forme di arte. Sarà un momento di incontro, scambio e confronto tra i partecipanti, tra allievi che si affacciano a questo meraviglioso mondo e professionisti che hanno fatto della danza il loro mestiere. Nessuna competizione. Solo un bel momento di aggregazione in nome della passione per la danza”.