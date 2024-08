Salerno – “Ma dove vivono i cartoni?” organizza un Ferragosto sorprendente e il Gran Finale sabato 17 e domenica 18 al Borgo di Colliano (SA)

Il viaggio immersivo con i personaggi delle fiabe e dei cartoni, al Borgo dei Normanni e nell’intero paese medievale di Colliano a Salerno, si arricchisce con nuove avventure per Ferragosto e per il Gran Finale.

L’edizione di quest’anno del «Borgo delle Favole», dal 10 al 18 agosto nel Borgo di Colliano, dopo i primi giorni di grande successo vuole premiare i propri visitatori. Grandi novità, infatti, per la kermesse dell’estate di «Ma dove vivono i Cartoni?» Ceo Aurora Manuele e direttore artistico Francesco Chiaiese, in sinergia con Rete Destinazione Sud di Confindustria oltre che Giroauto, presidente Michelangelo Lurgi e con Gerardo Strollo, Sindaco di Colliano.







Divertente e coinvolgente sarà, infatti, la nuova sfida organizzata appositamente per il 15 Agosto «Caccia al cavaliere». Nel corso della loro visita al borgo, accompagnati dai personaggi delle fiabe e dei cartoni più amati, i bambini e le loro famiglie dovranno dare la caccia ad un cavaliere misterioso che ama nascondersi. Chi riuscirà a stanarlo, attraverso indizi e giochi, vincerà un simpatico premio messo in palio dall’organizzazione.

All’ingresso del Borgo adulti e piccini saranno accolti da Shrek, guida simpatica di questo viaggio nel mondo delle fiabe in cui gli ospiti saranno catapultati. Affronteranno sfide e avventure, assisteranno a spettacoli itineranti lungo il borgo e nel territorio di Colliano. Qui potranno incontrare i personaggi classici come Cenerentola, Biancaneve, Pinocchio, Alladin, Alice, le principesse, Mirabel, Capitan Uncino, il re e la regina di Cuori e si potrà sognare e ballare insieme ai personaggi di Madrigal. I visitatori non saranno solo spettatori, ma interagiranno con tutti i personaggi diventando protagonisti. Ogni sera, inoltre, un fantastico musical sarà di scena sul palco davanti a Palazzo Borriello.

Entusiasmante e immersiva anche la visita al mercato medievale, con spade e scudi per i piccoli cavalieri, le rievocazioni storiche con duelli ogni ora e atmosfere misteriose e medievali. Con la «Caccia al cavaliere» l’avventura diventerà ancora più coinvolgente e i piccoli potranno vivere il fascino delle epoche medievali. Proprio al mercato potranno acquistare tutto ciò che gli serve per la nuova sfida. Ogni bambino, inoltre, avrà incluso nel ticket, una corona così da diventare un vero e proprio Re nel mondo delle fiabe.

L’avventura al Borgo delle Favole sarà totale perché i visitatori avranno la possibilità di assistere allo spettacolo e la sera rimanere per apericena o cene con prodotti enogastronomici tipici ed eccellenti.

Si potrà scegliere anche di restare a dormire qualche notte perché il borgo è un albergo diffuso. Esistono infatti diversi pacchetti (da consultare sul sito WWW.MADOVEVIVONOICARTONI.IT) per ogni diversa esigenza. Si è ancora in tempo per prenotare pacchetti per Ferragosto e per l’ultimo week end al Borgo delle Favole.

I luoghi da visitare, per chi decidesse di trattenersi qualche giorno nell’albergo diffuso, al fresco e liberi dall’afa e il caos cittadino, sono tanti: la chiesa rupestre della Madonna del Fiume; la “Grotta Profunnata” nell’Oasi Valle della Caccia; la Cascata Acquabianca;

il Ponte Tibetano di Laviano molto altro.

Il Borgo delle Favole è aperto a tutti dalle 17 alle 22. Alle 21 ogni sera un musical accanto a Palazzo Borriello.

