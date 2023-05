A San Giorgio a Cremano sono giorni di grande vivacità, con tanti appuntamenti ed eventi sul territorio.

Dopo il successo dello scorso anno, dal 12 al 14 maggio torna Ricomincio dalle Storie, il festival dello storytelling per bambini e ragazzi.

La manifestazione, spin off della Fiera del Libro di Napoli Ricomincio dai Libri, è alla sua seconda edizione e si terrà in Villa Falanga.







CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO

“Quest’anno, da domani per tutto il week end, a partire dalle 9.00 bambini ed adolescenti – dichiara il sindaco di San Giorgio a cremano, Giorgio Zinno – potranno fare colazione con principesse e supereroi, chiacchierare con autori di libri e partecipare a tanti laboratori, tra cui quelli con “Dove vivono i cartoni”.

Inoltre – continua il primo cittadino – vi saranno laboratori di scrittura e si potrà scoprire l’estro e la creatività di Human Hero o chiedere a Rosario Esposito La Rossa come nasce una Scugnizzeria.

Tra le proposte, il Teatro nel Baule, le Storie a Manovella, le letture ad alta voce. Tutti nomi importanti nel panorama editoriale per bambini e ragazzi.

Riconfermata la direttrice artistica dello scorso anno, Viviana Hutter.

Tutti gli eventi sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria al numero 3393378840.

Sarà bellissimo vedere di nuovo la villa popolata da autori, presentazioni, performance e appuntamenti dedicati a famiglie e bambini per tutto il fine settimana.

Dopo il Giorno del Gioco, continuiamo a regalare ai nostri piccoli atmosfere magiche e spunti creativi per continuare a rendere questa città, un territorio in cui si sentono accolti e ascoltati e in cui possono crescere con valori sani.

Il festival – conclude Zinno – è un progetto che fa parte di San Giorgio M.A.G.I.E. incluso nel cartellone degli eventi metropolitani”.

